Ce n'est donc pas le Palais Vivienne de Pierre-Jean Chalençon, accusé d'organiser des repas non autorisés avec une quarantaine de convives, dont il s'agit ici. Brice Hortefeux a affirmé à nos confrères français qu'il "devait déjeuner dans un cadre professionnel" avec Alain Duhamel, et avait été conseillé par un proche sur le lieu où se rendre. L'éditorialiste, de son côté, a déclaré qu'il ne s'attendait pas à aller manger dans restaurant clandestin, et dit avoir le sentiment "d’avoir été un peu piégé dans cette histoire". Jeudi, des perquisitions ont été menées aux domiciles du chef Christophe Leroy et au Palais Vivienne de Pierre-Jean Chalençon, dans le cadre de cette "affaire des dîners clandestins". Le lendemain, les deux hommes ont été placés en garde à vue, avant d'être libérés dans la soirée. L'enquête sur leurs repas interdits se poursuit néanmoins. Brice Hortefeux (à gauche) et Alain Duhamel (à droite) ont déjeuné dans un restaurant clandestin de Paris. © Abacapress/MAXPPP



Mediapart révèle ce jeudi que Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur (sous la présidence de Nicolas Sarkozy) et actuel député européen, a pris un repas, le 30 mars dernier, dans un restaurant clandestin à Paris. Lui et son convive, le journaliste et éditorialiste de BFMTV Alain Duhamel, ont été servis par le chef Christophe Leroy "dans un appartement privé reconverti en restaurant clandestin dans le 8e arrondissement".