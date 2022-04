Zelensky tente de mobiliser l’Occident en adaptant son discours au pays qui l’écoute.

"Volodymyr Zelensky est un remarquable communicateur", décrypte Raoul Delcorde, ambassadeur honoraire de Belgique et professeur de communication à l’UCLouvain. "Le contraste est d’autant plus saisissant avec l’autocrate du Kremlin. Vladimir Poutine est sinistre, il tient tous ses interlocuteurs à distance, il est engoncé dans son costume. Le président ukrainien est en habit de militaire, t-shirt kaki et barbe de trois jours. Il a un art consommé de la communication qu’il a sans doute depuis qu’il est comédien."

Le chef d’État ukrainien a été forgé par le showbiz. Il s’est fait connaître via une série à succès où il interprétait un prof d’histoire devenu président malgré lui. Diplômé en droit, il a multiplié les apparitions à la télévision avant d’arriver en politique, en présentant une émission à succès ou en remportant Danse avec les stars.