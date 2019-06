Dans la nuit de jeudi à vendredi, selon Ouest France, un astéroïde "potentiellement dangereux" passera à "proximité de la Terre". Comprenez, à l'échelle spatiale. Cet objet de l'espace a été désigné comme tel de part sa taille (les sources les plus prudentes l'estime entre 147 et 326 mètres de long) et sa proximité avec notre planète bleue (6.803.217 kilomètres).





Ce sont ces deux caractéristiques qui le placent sur la liste des objets PHAs (Potentially Hazardous Asteroids) de la Nasa. L'agence gouvernementale responsable de la majeure partie du programme spatial américain considère qu'un PHAs (parfois appelé PFO, pour Objets) mesure au moins 140 mètres et se rapprochent de la Terre à moins de 7.480.000 kilomètres, peut-on lire sur son site officiel.





À titre de comparaison, la Lune se situe à 384.400 kilomètres de notre planète. L'astéroïde cité plus haut sera donc situé à une distance 17 fois plus grande que celle qui nous sépare du satellite naturel de la Terre.