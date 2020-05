Il mesure entre 650 mètres et 1,5 km de diamètre: l'astéroïde baptisé 136796 (1997 BQ) va approcher la Terre ce jeudi 21 mai. Il n'entrera toutefois pas en collision avec notre planète. Heureusement car avec de telles dimensions, cela provoquerait des effets dévastateurs...

Cet astéroïde géant, qui a l'apparence d'une grosse boule et se déplace à la vitesse de 41,842 km/h, a été repéré par le Center for Near-Earth Object Studies de la NASA et découvert en 1997. Il a été classé comme astéroïde Apollo, soit un astéroïde qui va croiser l'orbite terrestre.

Vous pouvez évidemment dormir sur vos deux oreilles: aucune chance qu'il n'entre en collision avec la Terre. Mais la NASA rappelle que les astéroïdes de plus d'un kilomètre peuvent provoquer des événements cataclysmiques à la chaîne: tremblements de terre, inondations, tsunamis, ...