Un avion de la compagnie Air Europa, transportant quelque 300 passagers, était censé atterrir à l'aéroport de Schipol... mais la tempête Ciara en a décidé autrement.

C'est une histoire que les passagers d'un vol Air Europa ne sont pas prêts d'oublier. En effet, leur avion, en provenance de Madrid, n'a jamais réussi à atterrir à Amsterdam, l'aéroport principal des Pays-Bas, à cause des vents violents de la tempête Ciara.

Après une première tentative d’atterrissage qui a échouée, le pilote de l'avion a ensuite réessayer à cinq reprises... sans succès.

Dans une vidéo postée enregistrée par un passager, on peut ressentir, lorsque le commandant a soudainement interrompu l’atterrissage, la panique et l'angoisse des 300 occupants de l'appareil qui pensent sans doute que l'avion va s'écraser. Après cinq tentatives infructueuses, le pilote a finalement décidé de faire demi-tour et de retourner à... Madrid.

Peu après l’atterrissage dans la capitale espagnole, plusieurs témoins ont raconté leur traumatisme. “L’appareil n’était plus qu’à 150 mètres du sol. De nombreux passagers se sont mis à vomir et une grosse panique a gagné l’avion. Tout tremblait, les bagages volaient dans tous les sens”, raconte l'un d'entre eux.

Saranda Adriana, qui était à bord de l'avion, relate l'ambiance pesante lors des différentes manœuvres du commandant. “Une dame était totalement en panique, elle hurlait. Pour le reste, les gens sont restés assez silencieux à bord la plupart du temps. C’était un peu le chaos et l’incertitude. L’équipage ne nous a rien dit. Puis soudain, on a vu Madrid s’afficher sur les écrans de plan de vol, à la place d’Amsterdam”, raconte-t-elle.

Même si elle aurait préféré arriver à bon port, Adriana comprend que l'équipage ait décidé de rebrousser chemin jusqu'à Madrid. “Il est préférable de faire demi-tour plutôt que de devoir atterrir n’importe où. Naturellement, c’est excessivement désagréable mais finalement la seule chose qui compte, c’est que nous soyons tous sains et saufs. Changer de destination, ce n’est rien à côté de se retrouver dans un avion en morceaux. Nous voilà à l’hôtel, demain nous repartons vers les Pays-Bas pour une nouvelle tentative”.

Plusieurs autres avions ont connu des difficultés pour atterrir hier, tandis que d'autres ont réalisé des records de vitesse.