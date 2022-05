C'est sur un vol de la compagnie Virgin Atlantic, qui devait relier Londres à New York, que s'est produit une situation assez insolite. Un avion a dû faire demi-tour après 40 minutes de trajet, non pas à cause d'un passager problématique, mais bien en raison du statut d'un des pilotes.

© Fly Radar

Malgré la qualification du pilote, ce dernier n'avait pas encore effectué ce qu'on appelle "le vol d'évaluation finale", qui clôture la formation d'un pilote de ligne. C'est lorsqu'ils étaient entrain de survoler l'Irlande que l'appareil a fait marche arrière afin de suivre le protocole prévu par la compagnie aérienne, selon nos confrères de l'Independent.





Cette erreur "d'affectation" a pu être réparée à l'aéroport londonien afin de remplacer le pilote par un collègue assez qualifié. Virgin Atlantic s'est excusée auprès de ses passagers en expliquant que la sûreté du vol a toujours été respectée.

"Les deux pilotes étaient dûment autorisés et qualifiés pour entreprendre le vol, même si le changement de pilote avait été effectué, afin de garantir une conformité totale avec les protocoles de formation de Virgin Atlantic".

Les passagers, qui devaient rejoindre la ville qui ne dort jamais, sont arrivés sur place avec trois heures de retard !