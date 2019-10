Un avion de combat s'est écrasé mardi à Zemmer, près de la ville de Trèves en Allemagne, a indiqué la police. Selon les premières informations, il s'agirait d'un avion américain. L'appareil s'est écrasé dans une région boisée, selon le maire de Zemmer.

Selon la chaîne locale SWR, il s'agit d'un F16.

La police a confirmé que le pilote avait pu s'éjecter de son appareil et qu'il avait été emmené à l'hôpital. On ignore cependant son état ni s'il y a d'autres victimes. De même que les causes de l'accident, précise la police dans un communiqué.

Les riverains ont reçu la consigne d'éviter l'endroit.