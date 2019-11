À 48 ans, Benoît s’apprête à réaliser son plus grand rêve : mettre le cap vers l’Antarctique, à quelques encablures de la station Princesse Elisabeth. "J’ai toujours voulu vivre dans des conditions extrêmes en pleine nature. Là, je vais pouvoir lier cette aventure à mon métier et ma passion : le bois." Ce Liégeois d’origine est en effet spécialiste en ossature bois et est apte à construire des infrastructures dans des contrées hostiles.