Il y a des paysages qui font rêver en temps normal. Rester au soleil, sur les bords de l’océan Atlantique, à trois heures au sud d’Agadir : c’est pourtant ce cadre que Gauthier tente de quitter depuis la semaine dernière en raison de la pandémie, pour rejoindre la Belgique.

“Je suis à Sidi Ifni, à trois heures au d’Agadir”, nous raconte cet artiste qu’on a pu voir sur les planches de divers théâtres bruxellois. “Les infos sont troubles. Le ministère des affaires étrangères est au courant et me tient au courant. Je suis inscrit sur un site de rapatriement. Je cherche des vols, mais on n’est pas sûr de l’avancée des mesures marocaines quant à la fermeture des villes. C’est difficile de savoir. Ici, les mesures sont respectées à la lettre.”

