Wim Delvoye participera au concours international d'architecture annoncé mercredi par le Premier ministre français Edouard Philippe en vue de reconstruire la cathédrale Notre-Dame de Paris ravagée lundi par un violent incendie, a indiqué jeudi l'artiste plasticien belge.



La flèche de la cathédrale, reconstruite au 19e siècle par l'architecte français Eugène Viollet-le-Duc s'est effondrée peu avant 20h00, vaincue par les flammes qui consumaient la charpente et le toit de l'édifice.

L'artiste se qualifie lui-même de "Viollet-Le-Duc des temps modernes" en raison notamment de ses réinterprétations de l'art gothique au travers de sa série des Gothic Works.

"Mes camions, bétonneuses, grues et tours grandeur nature sont une ode à l'art gothique médiéval tel que l'on peut le voir à Notre-Dame de Paris ou à la cathédrale de Cologne. Grâce à l'utilisation de techniques industrielles modernes comme l'impression en 3D et le découpage au laser, j'ai pu développer une nouvelle forme d'architecture contemporaine. Sur base de ma longue immersion dans l'architecture gothique, je me sens appelé à participer à la reconstruction de ce monument", explique Wim Delvoye dans un communiqué.

Les tours gothiques de l'artiste belge ont notamment été exposées au Musée Rodin en 2010 ainsi qu'au Louvre en 2012.