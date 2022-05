Au Sud-Soudan, un... bélier a été placé en garde à vue après avoir attaqué une femme de 45 ans. Elle est décédée des suites de ses blessures, selon Times Now. L'animal, quant à lui, a été condamné à trois ans de prison après avoir été reconnu coupable du meurtre de la dame.



"Le bélier s'en est pris à cette femme en lui frappant les côtes et la femme est morte sur le coup. Ça s'est passé à Rumbek Est, dans un endroit appelé Akuel Yol", a déclaré le major Elijah Mabor à Eye Radio au Soudan. "Le bélier a été appréhendé et est actuellement sous garde au poste de police de Maleng Agok Payam. Le propriétaire a été innocenté car c'est le bélier qui a commis le crime, il mérite donc d'être arrêté."



Le bélier en question va maintenant passer les trois prochaines années dans un camp militaire au quartier général du comté d'Aduel dans l'État des lacs au Soudan. Le tribunal local a décidé que le propriétaire du bélier devra également remettre cinq vaches à la famille de la victime. De plus, il perdra très probablement le bélier à la fin de sa peine car les lois coutumières de la région stipulent que tout animal domestique qui tue une personne est alors donné en compensation à la famille de la victime.



Selon Ladbible, le propriétaire du bélier et la famille de la victime sont apparentés et voisins. Les deux familles ont signé le contrat pour formaliser l'accord avec la police et les dirigeants communautaires agissant en tant que témoins.

Ce n'est pas la première fois qu'une personne est tuée par un bélier. L'année dernière aux États-Unis, une femme est également décédée après avoir été attaquée par un bélier dans une ferme. Elle était âgée de 73 ans et travaillait comme bénévole dans une ferme dans le Massachusetts, lorsqu'elle a été gravement blessée par l'animal. Elle a fait un arrêt cardiaque peu de temps après l'arrivée des secours sur place.