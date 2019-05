Après une semaine sur un tapis de course, le Britannique Jamie McDonald a battu le record de la distance parcourue sur un tel engin en parcourant près de 830 km.

Acclamé par des centaines de fans, cet homme de 32 ans a parcouru plus de 514 miles (environ 827 km) dans sa ville de Gloucester. Il a ainsi battu le record du Guinness Book de la plus longue distance parcourue sur un tapis roulant en une semaine, qui datait de 2015, a annoncé lundi l'agence de presse britannique PA.

Pour battre ce précédent record, du Brésilien Marcio Villar, Jamie McDonald devait parcourir plus de 117 km par jour pendant une semaine. Il devait rester sur le tapis roulant plus de vingt heures et ne pouvait dormir que deux ou trois heures.

Le Britannique a établi sa performance plus de deux heures plus tôt que prévu, mais il a cependant continué à marcher. "Vous ne devez pas seulement battre un record du monde, mais aussi le pulvériser", a-t-il déclaré.