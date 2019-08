Le chien d'un homme atteint d'un cancer est décédé 15 minutes après que son maître ait perdu sa bataille.

Stuart Hutchison, 25 ans, a reçu le diagnostic d'un tumeur au cerveau en 2011. Depuis ce sombre jour de 2011 où il a appris la terrible nouvelle, cet Ecossais a subi à la fois une intervention chirurgicale et plusieurs séances de chimiothérapie. Mais son état s'est aggravé en 2014 et en 2018 et il a été découvert que le cancer s'était propagé dans son cerveau, au niveau de ses os et à son bassin. Stuart est décédé chez lui, entouré de sa famille le 11 août dernier. 15 minutes plus tard à peine, c'est Nero, son bulldog français de deux ans, qui perdait la vie de manière inopinée.

Fiona Conaghan, sa maman, s'est exprimée avec une profonde tristesse sur Facebook et pour le journal Métro : "Stuart est décédé vers 13h15 ce jour-là et Nero est décédé environ 15 minutes plus tard. Il avait trois chiens, mais lui et Nero étaient inséparables."

Danielle, sa compagne, s'est également exprimée après cette terrible épreuve. "Nous avons ramené Stuart à la maison il y a quatre semaines parce qu'il voulait mourir chez lui, là où il est né. Nous nous sommes occupés de lui à la maison" explique-t-elle. "Nous nous y attendions, mais c’est toujours difficile. C’est toujours un choc et un traumatisme lorsque ce moment arrive."

La famille de Stuart a découvert que Nero n’était pas bien quand le père de Danielle s’est rendu au domicile familial à Alloa, dans le Clackmannanshire, pour récupérer la père de lunettes de sa fille. "Il l’a emmené chez le vétérinaire en urgence. Là-bas, on lui a dit que le chien s'était fracturé la colonne vertébrale. Pourtant, il allait très bien quelques heures avant”. L’animal est finalement décédé quinze minutes après la disparition de son maître.