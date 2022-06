Au lendemain de la diffusion de la vidéo, Léon Thébault, 21 ans, a confirmé auprès du journal Centre Presse qu'il était bien le jeune homme que l'on voyait en train de sniffer de la poudre sur les images. Mais il a démenti le fait que ce soit de la cocaïne et a remis les choses dans leur contexte. "Cette vidéo est ancienne. Elle date de quand j'étais en classe de première [...] Nous étions en soirée avec des amis, et il ne s'agissait pas de drogue mais d'un Doliprane écrasé, réduit en poudre. C'est le genre de choses stupides que l'on peut faire lorsqu'on est adolescent et en soirée".

Le jeune homme, candidat dans la circonscription de Rodez (Aveyron), a affirmé être victime d'une "vague de harcèlement et de menaces" depuis la publication des images. "On voit de quoi est capable l'extrême droite pour salir les autres candidats", a-t-il dénoncé auprès de nos confrères, ajoutant qu'il réfléchissait à porter plainte.