Son objectif, assister au lever du soleil depuis le sommet de la statue du Christ, monument iconique du Brésil. Le Français, jeune cascadeur de l'extrême, a déjà participé 5 fois à l'émission, accédant à la finale à chaque fois.

Mais l'athlète n'était pas seul ! Accompagné par son ami Paul Roux-dit-Buisson, ils ont réussi à rester dimanche soir sur le site de la statue du Christ, après la fermeture. De là-haut, la vue est sensationnelle sur la baie de Guanabara.

Alors qu'ils s'étaient introduits à l'intérieur de la statue de 38 mètres, les deux amis sont passés par une trappe pour atterrir sur l'un des bras du Christ. "On était debout sur les bras et la tête du Christ et un agent de sécurité nous a vus", raconte Paul à l'AFP.

Malheureusement pour les deux touristes français, leur aventure s'arrête là et a fini au commissariat où leur "démarche artistique" n'a pas été très bien reçue. Interpellés lundi, ils ont été relâchés après le payement d’une caution totale de 10.000 réais (un peu plus de 1500 euros) et devront comparaître devant un juge.

En plus de cela, la police a confisqué toutes les photos et vidéos des deux Parisiens, des images qui auraient fait de très beaux souvenirs. "Mais la vue était sympa. Peu de gens ont l’occasion de voir ça. On a pu se mettre dans la peau du Christ", a-t-il raconté.