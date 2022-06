Vadim Zimin est un colonel des services secrets russes à la retraite . Il avait notamment pour mission de garder en lieu sûr la mallette qui contient les codes d'utilisation de l'arme nucléaire russe . De plus, il accompagnait toujours l'ex-président Boris Eltsine dans ses déplacements. Un rôle important donc. Sous Vladimir Poutine, il avait poursuivi sa carrière dans le service de sécurité du Kremlin jusqu'au grade de colonel. Les médias précisent également que son rôle n'est pas tout à fait clair au sein de l'ex-FSB.

Cette semaine, on a appris que l'homme de 53 ans avait été retrouvé fusillé, selon plusieurs médias anglais. C'est son frère qui l'a retrouvé gisant sur le sol avec une balle dans la tête. Malgré l'impact et la mare de sang dans laquelle Zimin gisait, il n'est pas décédé sur le coup. Le colonel russe est toujours gravement blessé et se trouve en soins intensifs.

Comment expliquer que cet ancien haut placé du Kremlin ait été attaqué ? En réalité, Vadim Zimin était la cible d'une enquête criminelle en Russie. On l'accuse d'avoir touché des pots-de-vin lorsqu'il occupait un poste élevé au sein du service des douanes russes, selon le Mirror. L'intéressé a toujours nié les faits.