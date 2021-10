L'ancien homme d'affaires français Bernard Tapie est décédé ce dimanche, à l'âge de 78 ans. Personnalités du monde politique, économique ou encore sportif: nombreux sont ceux à lui rendre hommage.

Stéphanie Tapie, l'un des fils de Bernard Tapie, a publié un cliché de son père et lui sur Twitter, accompagné d'une sobre légende: "Au revoir mon phénix".



L'OM remercie son ancien président

L'Olympique de Marseille, duquel Bernard Tapie a été le président durant de nombreuses années, a également rendu hommage à l'homme d'affaires. "L’Olympique de Marseille a appris avec une profonde tristesse la disparition de Bernard Tapie", a déclaré le club de football sur Twitter. "Il laissera un grand vide dans le cœur des Marseillais et demeurera à jamais dans la légende du club. Toutes nos condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches", conclut le communiqué.

Jean Castex salue "un combattant", "un homme très engagé"

Le Premier ministre Jean Castex s'est quant à lui "incliné" dimanche à la mémoire de Bernard Tapie, saluant un "combattant" et un "homme très engagé", en marge de la rentrée du parti LREM à Avignon.

"La première image qui me vient c'est celle du combattant, pour ses idées, ses convictions. Il a toujours été très engagé contre l'extrême droite, mais surtout pour des causes, son club, sa ville, l'entreprise aussi. Bref un homme très engagé qui a tout donné et je crois qu'on l'a vu aussi contre la maladie. Il a lutté pied à pied, comme le combattant qu'il a toujours été. Je m'incline à la mémoire de Bernard Tapie", a déclaré le chef du gouvernement à la presse.

"Bernard Tapie aura eu 1000 vies", souligne le maire de Marseille

L'actuel maire de Marseille Benoît Payan a également rendu hommage à Bernard Tapie. "C’est avec une profonde tristesse que je viens d’apprendre le décès de Bernard Tapie", a publié le socialiste sur Facebook."Bernard Tapie fait partie de l’histoire de Marseille (...) Bernard Tapie aura eu 1000 vies. Toutes vécues comme si c’était la dernière".