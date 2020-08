Depuis les tragiques événements qui ont frappé la ville de Beyrouth, des centaines de personnes sont portées disparues. Pour tenter de retrouver ces personnes, un compte Instagram a été spécialement créé, @locatevictimsbeirut. Sur cette page, des centaines de photos de visages de personnes défilent, toutes accompagnées de messages angoissés de leurs proches.Le principe est simple, les familles des personnes disparues peuvent envoyer une photo de leur proche ainsi que leurs coordonnées. Les photos sont ensuite publiées sur la page Instagram, qui compte déjà plus de 65.000 abonnés, dans l'espoir que quelqu'un ait pu apercevoir l'un des disparus et donner de ses nouvelles. Le compte Instagram partage également régulièrement les listes des personnes ayant été prises en charge dans les hôpitaux de la région.Suite aux explosions des milliers de personnes se retrouvent actuellement sans domicile. On estime déjà à plus de trois milliards de dollars les dommages matériels.