Un homme de 38 ans et de nationalité néerlandaise qui s'était évadé de la prison de Turnhout - où il purgeait une peine de 4 ans et demi pour divers délits - le 19 décembre a été arrêté dans l'est des Pays-Bas, à Nimègue, a indiqué vendredi la police néerlandaise.

Il était caché dans un grenier et c'est grâce à des informations fournies par la police belge que celle des Pays-Bas a pu mettre la main sur lui. Cinq détenus de la prison de Turnhout s'étaient évadés lors de la promenade vespérale. Ils étaient parvenus à escalader un mur de six mètres de haut. Trois d'entre eux avaient rapidement pu être rattrapés, mais deux autres, l'un de 26 ans et l'autre de 38 ans étaient toujours dans la nature. Le second a été arrêté aux Pays-Bas.