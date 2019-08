Il avait tout prévu. A un détail près.









L'homme avait tout prévu: du masque en caoutchouc, à la perruque, en passant par le t-shirt Mickey Mouse. C'est sa propre fille de 19 ans qui lui avait laissé toutes ces affaires lors d'une visite pour lui faciliter la tâche. Elle devait, elle, prendre la place de son père. Ce dernier n'avait toutefois pas imaginé qu'il puisse être démasqué par les gardiens à cause de sa nervosité et de son comportement suspect au moment de se faire la belle. Les forces de l'ordre ont filmé son accoutrement avant d'en dévoiler les images, filmées par les caméras d'O Globo.





Clauvino da Silva n'est d'ailleurs pas le premier venu. Il s'agit d'un trafiquant de drogue à la réputation sulfureuse au Brésil. Il faisait notamment partie du Comando Vermelho, une organisation criminelle spécialisée dans le trafic de drogues et le trafic d'armes parmi les plus puissantes du pays.





Le prisonnier peut désormais s'attendre à un traitement particulier suite à cette tentative d'évasion manquée. Il va être transféré dans une unité de haute sécurité et devrait être sous le coup de sanctions disciplinaires. Sa fille, elle, fera l'objet d'une enquête pour déterminer sa complicité.

