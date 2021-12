Un DJ britannique positif au Omicron enfreint les règles sanitaires en Nouvelle-Zélande

Monde

Le gouvernement néo-zélandais a fait part de sa "déception" après qu'un musicien international a enfreint les règles sanitaires relatives au Covid-19 et a ensuite été testé positif au variant Omicron. Or celui-ci n'était à ce jour pas encore disséminé dans la communauté. Le DJ britannique est arrivé en Nouvelle-Zélande pour assurer une performance lors d'un festival lors du réveillon de Nouvel An mais a quitté son isolation avant de recevoir le résultat final de son test Covid.