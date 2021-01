Si l'origine exacte du Covid-19 est toujours inconnue, le documentaire "Outbreak: The Virus That Shook The World" va peut-être apporter des réponses. Selon plusieurs médias britanniques, dont The Sun et The Times, des médecins d'un hôpital de Wuhan, l'épicentre de l’épidémie, feraient des révélations édifiantes au sujet de la pandémie qui chamboule nos vies.

" Lors des premiers jours, il y avait des morts tous les jours", a déclaré un médecin.

Filmé en caméra caché, un médecin d'un hôpital de Wuhan aurait même fait quelques confidences: "On nous a dit de ne pas parler. Les dirigeants provinciaux ont dit aux hôpitaux de ne pas dire la vérité."

Selon The Times, la production a pu se procurer des images d'une réunion secrète qui a eu lieu entre plusieurs professionnels de la santé au début de l'été 2020 à Wuhan. Une réunion où les scientifiques confirmeraient la dissimulation d'informations concernant le Covid-19.

Ce documentaire sera diffusé sur ITV ce mardi soir.