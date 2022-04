Ses collègues et les secours le pensaient décédé. Un éboueur, victime d’un malaise cardiaque en région parisienne, est revenu à la vie après avoir été officiellement déclaré mort. Si l'homme de 66 ans n'est pas décédé, à ce jour, il est malheureusement dans un état désespéré.

Les faits ont eu lieu à Neuilly-sur-Marne, en région parisienne, le 26 mars dernier. L'éboueur a fait un malaise peu de temps après avoir pris son service. La porte-parole de la Sepur, son employeur, spécialisée dans la collecte et le tri des déchets précise: "Les collègues de l'agence de Neuilly-sur-Marne ont pratiqué un massage cardiaque avant que les secours n'arrivent".

C'est au moment de la levée du corps que l'équipe des secours s'est rendue compte que l'homme était encore en vie. Placé alors dans un sac mortuaire, l'inimaginable se produit. L'homme bouge encore! Une demi-heure après avoir été déclaré mort, "les forces de l'ordre indiquaient qu'il existait des signes de vie du patient", confirme le professeur Frédéric Adnet, chef du Samu du département, à France Bleu. "On a redépêché une équipe et on a constaté qu'il y avait un cœur qui battait efficacement et donc on l'a transporté en réanimation à l'hôpital de Montfermeil".



"En regardant la littérature, on constate qu'il n'y a aucun cas où les patients s'en sortent vivants", précise le professeur.

Une cellule psychologique a été mise en place pour les collègues de la victime, soumis à d’intenses émotions.