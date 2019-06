Le bébé est resté 20 minutes en plein soleil pendant que sa mère faisait ses courses au supermarché.









Un serrurier qui travaille au sein de la galerie commerciale du supermarché est rapidement venu à sa rescousse. Il n'a pas fait dans le détail: plutôt que d'essayer de crocheter la serrure - ce qui lui aurait pris plusieurs minutes -, il a préféré briser la vitre pour sauver l'enfant, qui suait "à grosses gouttes et était comateux" selon ses dires.





En attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers, le bébé a ensuite été réhydraté dans les toilettes avant d'être emmené dans une salle climatisée. S'il avait retrouvé ses esprits, il a quand même fait un petit détour par la case hôpital pour y passer des examens de contrôles.





Quant à la mère, elle a été "cueillie" par la police lorsqu'elle est revenue près de son véhicule. Elle a été placée en garde à vue. On ne le répétera jamais assez: ne laissez jamais votre enfant seul dans une voiture, même quelques minutes.

Heureusement que cette cliente d'un supermarché de Sarrebourg, à environ 80 km à l'est de Nancy, a eu l’œil attentif. Cette dernière a en effet alerté la sécurité du magasin en découvrant avec stupéfaction un bambin qui se trouvait à l'intérieur d'une voiture en plein soleil, raconte L'Est Républicain. Le thermomètre affichait alors près de 30 degrés en ce mercredi du mois de juin. Autant dire qu'avec cette chaleur, il ne suffit que de quelques minutes pour qu'un bébé soit complètement déshydraté. Et ce n'est pas la fenêtre restée légèrement ouverte qui y aurait pu y changer quelque chose...