C'est une histoire dont les parents du petit "AJ" se souviendront toute leur vie. Leur fils, Anthony "AJ" Elfalak, âgé de 3 ans, a disparu pendant quatre jours... Avant d'être finalement retrouvé sain et sauf par les secouristes, alors qu'il buvait de l'eau dans un ruisseau situé sur la vaste propriété de sa famille.

Le petit garçon, qui est autiste et ne parle pas, avait été vu pour la dernière fois vendredi. Sa famille craignait qu'il n'ait été enlevé. Pendant plusieurs jours, plus de 100 officiers de police et volontaires ont cherché le jeune garçon dans la brousse. Les secouristes étaient déjà passés au-dessus de la zone dans laquelle il a finalement été retrouvé.

La police de la Nouvelle-Galles du Sud a publié une vidéo de la mission, sur laquelle on peut voir les secouristes retrouver AJ. Selon la police, il se porterait bien et n'aurait subi que quelques écorchures aux jambes.

Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent les membres de sa famille se réjouir en entendant la bonne nouvelle.

"Il a été mordu par des fourmis et il est tombé, mais il est vivant. Il est vivant", a déclaré son père aux équipes de télévision présentes sur place. "Ma jambe, mes hanches, mes chevilles, je ne peux pas marcher. Je suis dans le bush depuis quatre jours, sans dormir. Nous ne nous sommes pas arrêtés", a-t-il expliqué. "Je sais que j'ai agi de manière frénétique, mais personne ne peut comprendre ce que c'est que de vivre ce que nous avons vécu", a-t-il conclu, soulagé d'avoir retrouvé son fils sain et sauf.