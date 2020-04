Le plus grand marché agricole du monde, à Rungis (Paris), va dédier une partie de sa superficie à l'aménagement d'une morgue temporaire, pour soulager les services funéraires débordés par la surmortalité due au coronavirus

Le marché de Rungis, surnommé "le ventre de Paris", est bien connu des restaurateurs du monde entier et des professionnels de l'Horeca au sens large. Le plus grand marché agricole du monde s'étend sur une superficie de 232 hectares. Dont une partie, un bâtiment réfrigéré, va être transformé en morgue, nous apprend Le Parisien.

La Semmaris, société gestionnaire du Marché d'Intérêt National (MIN) de Paris, écrivent nos confrères, confirme qu'un de ses entrepôts a été réquisitionné mercredi par le préfet de police de la zone de défense et de sécurité d'Île-de-France. "Une décision prise pour soulager les services funéraires régionaux, débordés par le nombre de victimes du coronavirus".

Ce hall "excentré et isolé des autres pavillons" du marché de Rungis permettra de conserver, dans les conditions sanitaires "les plus dignes et acceptables", "les cercueils des défunts dans l'attente de leur inhumation ou crémation, en France ou à l'étranger".

Des salons seront aménagés pour permettre aux familles de se recueillir autour du cercueil de leur proche avant son départ vers un cimetière ou un crématorium, est-il ajouté. La capacité d'accueil de cette morgue de fortune pourrait grimer jusqu'à 1.000 cercueils. Le lieu sera géré par un opérateur funéraire disposant de "toute l'expertise et de l'expérience requises pour accompagner les familles avec professionnalisme et humanité dans les moments difficiles qu'elles traversent", conclut la préfecture.

Ce n'est pas une première : à l'été 2003, marqué par une canicule particulièrement violente, déjà, un entrepôt de 4000 m2 du site de Rungis, réfrigéré à 5°C, avait été préparé pour accueillir 700 "lits", et soulager ainsi les services funéraires.

L'Île-de-France est particulièrement touchée par le Covid-19, où l'épidémie a déferlé après avoir frappé l'Est du pays : 1406 Franciliens en sont déjà décédés, selon les chiffres publiés mercredi par les autorités françaises et qui ne tiennent pas compte des décès à déplorer dans les Ehpad (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes).

Le coronavirus a fait plus de 4.000 morts en France.