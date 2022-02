Mathys souhaitait en effet pouvoir trouver un arrangement: soit un relogement dans un autre endroit, soit un gel du loyer. Mais le relogement s'est avéré impossible et le bailleur, estimant qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait pour traiter le problème, refuse de geler le loyer. "Vivre avec des cafards n'est pas très agréable, mais c'est faisable", lui aurait-il dit selon l'article d'Actu Bordeaux.





L'assurance du jeune homme ne l'entend toutefois pas de cette oreille et estime que le propriétaire n'a pas respecté ses obligations en ne fournissant pas un logement "décent" à son locataire.

Mathys, 18 ans, pensait pouvoir prendre son indépendance en louant son propre logement étudiant dans la résidence bordelaise "Les belles années". Malheureusement, l'expérience a tourné court pour le Français. Quelques heures après son emménagement, en décembre 2021, le jeune homme a repéré plusieurs cafards qui se baladaient sur le sol de son appartement. Et ce, malgré un état des lieux minutieux qui n'avait rien révélé. Il a alors contacté son bailleur qui a fait venir une entreprise spécialisée dans les 48 heures, explique Actu Bordeau x qui révèle l'histoire. Malheureusement pour lui, l'invasion étant plus importante que prévu, l'entreprise lui a assez vite annoncé que les premiers résultats se verraient seulement au bout d'un mois et demi. En attendant, le jeune homme a donc appris qu'il devrait cohabiter avec les nuisibles. Dégoûté, l'étudiant a préféré quitter son logement au bout de 5 jours. Il est depuis en conflit avec son bailleur.