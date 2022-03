En avril 2021, Howard Hubbard, ex-évêque de la ville d'Albany dépose sous serment pendant quatre jours devant la cour suprême de l'Etat de New York et reconnaît que pendant 25 ans, de 1977 à 2002, il fut informé d'abus sexuels commis sur des mineurs par ses coreligionnaires.

Sans jamais les dénoncer à la police ni les renvoyer.

La déposition de 680 pages a été rendue publique vendredi sur ordre d'un juge et commentée depuis par des médias locaux américains.

En réaction, l'association de défense de victimes "Survivors Network of those Abused by Priests" (Snap), basée à Chicago, s'est félicitée que "dorénavant, les paroissiens et l'opinion publique sachent concrètement que leur ancien évêque fut activement impliqué pour couvrir des abus".

Dans un communiqué publié lundi, Snap a dit "espérer que ces informations encouragent ceux chargés de faire appliquer la loi à se pencher sur le dossier et à poursuivre tous les crimes perpétrés".

Interrogé par la justice sur les raisons pour lesquelles il avait gardé le silence, Howard Hubbard a répondu qu'il n'était "pas tenu de rapporter" des faits d'abus sexuels sur des enfants, selon ses propos cités par la chaîne locale de NBC, WNYT Channel 13.

D'après cette télévision, l'ancien évêque d'Albany, qui a quitté son poste en 2014, ne voulait pas d'un nouveau "scandale" de pédophilie qui éclabousse les prêtres catholiques américains, même si, dans un courrier d'août dernier, il reconnaissait que l'Eglise n'avait pas pris la mesure de l'impact de ces crimes présumés sur les victimes.

En réponse, le diocèse d'Albany a assuré dans un communiqué "pouvoir dire avec une conviction absolue" qu'il considérait "sérieusement toutes les allégations d'abus et demeurait résolu à faire surgir la vérité de manière impartiale".

Depuis des années, l'Eglise catholique américaine est secouée par des révélations et accusations d'abus sexuels commis par des prêtres. En décembre 2019, le pape avait annoncé la démission de Mgr Richard Malone, évêque de Buffalo (Etat de New York), mis en cause pour sa gestion d'un vaste scandale de pédophilie.