Le spectacle sera grandiose. Le soleil va mourir dans un impressionnant feu d'artifice cosmique. Pas de panique, ce n'est pas pour tout de suite.



Âgé aujourd'hui de 4,6 milliards d'années, l'astre solaire a une espérance de vie de 10 milliards d'années, d'après les astronomes, rapporte le magasine Science alert. La longévité des étoiles dépendent de leur masse : plus elles sont massives, plus leur vie est courte (en millions d'années tout de même). Petite particularité pour notre soleil, qui est une étoile naine jaune, lui conférant ainsi une espérance de vie plus longue.



Toutefois, sans tenir compte du réchauffement climatique, la chaleur dégagée par l'astre sera invivable d'ici 1 milliard d'années sur Terre, car sa luminosité augmente de 10 % chaque milliard d'années.



Comment cela va-t-il se passer ?



Avant l'explosion, un lent déclin. Au fur et à mesure des années, les réserves d'hydrogène que le Soleil a amassées à sa naissance vont s'épuiser. Lorsque ce carburant viendra à manquer, le noyau d'hélium de l'étoile rétrécira jusqu'à s'effondrer sur lui même, repoussant les couches externes du Soleil dans ce qui ressemblera à une immense explosion. Mars, Vénus et la Terre seront englouties et pulvérisées au passage. Le phénomène est appelé supernova.



Cependant, le sort de la Terre n’est pas certain, précise Sylvie Cabrit, astronome à l’observatoire de Paris, à Numerama . "Peut-être que la Terre ne sera pas totalement absorbée. Ce sera peut-être aussi le cas de Vénus. Mercure le sera forcément. La partie habitable du système solaire va se décaler vers Mars, puis vers Jupiter et Saturne à la fin de la phase de la géante rouge", explique-t-elle.

De naine jaune, le Soleil deviendra, géante rouge. "Quand le cœur du Soleil aura été entièrement transformé en hélium, il va devenir une géante rouge. Le cœur de l’étoile se contracte pendant que l’enveloppe se dilate et se refroidit. Elle va ensuite réaliser la fusion de l’hydrogène dans une fine couche autour du cœur", détaille l'astronome. "Son rayon va beaucoup augmenter, pour atteindre, au bout de 800 millions d’années, 200 fois son rayon actuel".



Mais ce n'est pas tout, puisqu'ensuite le cœur de l'astre va se contracter pour devenir une naine blanche, un corps de la taille de la Terre dense et chaud (environ 30 000 degrés), qui se refroidira ensuite pendant plusieurs milliards d'années pour devenir une naine noire. Mais cette étape n'a encore jamais été observée, indique Sylvie Cabrit.