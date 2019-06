Des membres de la famille du petit garçon syrien Aylan Kurdi ont jugé "inacceptable" qu’un film soit tourné sans leur accord.

Le corps de l’enfant avait été retrouvé sur une plage de Turquie. Plusieurs membres de sa famille avaient aussi perdu la vie en tentant de se rendre sur une île grecque. En 2015, la photographie de l’enfant gisant sur le ventre avait provoqué une très vive émotion en Europe et poussé l’Union européenne à ouvrir pour un temps ses frontières aux réfugiés syriens.

Dans une interview diffusée par la chaîne publique canadienne CBC, la tante du jeune garçon, Tima Kurdi, indique que personne n’avait demandé à la famille son autorisation et qu’elle avait elle-même appris l’existence du film par le père du jeune garçon, Abdullah Kurdi, qui vit en Irak. "Il m’a appelée. Il était en pleurs. Il m’a dit qu’il ne pouvait imaginer que son fils mort revive" dans un film, a déclaré Mme Kurdi. Le film intitulé "Aylan Baby : Sea of Death", et dans lequel doit jouer l’acteur américain Steven Seagal, est en cours de tournage en Turquie, précise CBC.