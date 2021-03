Omar Ben Laden, un des fils d'Oussama, a accordé un entretien au magazine Vice . Il y explique qu'il vit en Normandie avec sa femme.

Le quatrième fils d'Oussama est aujourd'hui âgé de 39 ans et se passionne pour la peinture. Une passion qu'il a héritée de sa mère. Étant atteint de troubles psychologiques liés à son éducation, cet art lui permet de trouver "un semblant de paix en lui-même", note le média américain.

"Certains membres de la famille de ma mère ont la fibre artistique", explique Omar. "Ma mère et une de mes sœurs aiment la peinture. J'ai aussi un oncle artiste. Le besoin de dessiner, de peindre, je l'ai dans le sang." Il peint essentiellement des paysages. Sur un de ses tableaux, Omar a peint les montagnes de Tora Bora, où son père est allé se cacher au lendemain du 11 septembre 2001. Des tableaux qui sont d'une simplicité presque enfantine.

En interviewant Omar, les journalistes de Vice ont eu l'impression que ce travail artistique était une façon pour lui de retrouver la tranquillité d'une jeunesse lointaine, avant toute la violence et les effusions de sang. "Les moments de plaisir que j'ai eus, les moments où j'étais trop jeune pour savoir et trop innocent pour voir le monde autour de moi, me manquent", rembobine-t-il. "Les vastes étendues de dunes désertiques et les mers me manquent. La paix de l'enfance me manque", confie Omar.