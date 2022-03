Un fixeur ukrainien, qui a assisté comme guide et interprète les équipes de Radio France sur le terrain, a été enlevé et torturé pendant neuf jours par l'armée russe, comme l'indiquent nos confrères de FranceInfo sur leur site.

Le 5 mars dernier, Nikita (prénom d'emprunt) est enlevé puis détenu durant neuf jours par l'armée russe. Ce jour-là, Nikita doit accompagner une équipe de Radio France présente dans un petit village pour un reportage dans le centre de l'Ukraine.

A bord de sa voiture, où un sigle "presse" est affiché sur le pare-brise, Nikita tente de rejoindre le village mais il tombe dans une embuscade orchestrée par une troupe de reconnaissance russe en lisière de forêt au bord de la route.

Les militaires l'extirpent de son véhicule, le jettent à terre et le frappent en criant que c'est un militaire ukrainien en repérage pour guider les tirs de l'artillerie de l'armée ukrainienne, et non un membre de la presse.

Les militaires russes passent alors Nikita à tabac avec des coups de crosse sur la tête et il est ensuite menacé de mort avec un couteau, avant d'être jeté dans un fossé dans lequel il subit un simulacre d'exécution. "C'était surtout la première journée, le 5 mars, qui a été très violente", raconte-t-il. Lors de ce premier jour d'enlèvement, Nikita est emmené dans la forêt par les soldats où il est attaché à un arbre et mis pieds nus.

L'homme est alors une nouvelle fois la cible de coups de crosses portés à l'aide de fusils mitrailleurs et de barre de fer. Les coups sont tellement forts et nombreux que Nikita perd connaissance à plusieurs reprises. "Après l'interrogatoire, un commandant local a ordonné que l'on ne me touche pas jusqu'au 8 mars. Même si j'étais attaché à un arbre, même si j'avais froid... J'étais tout de même nourri et réchauffé par un feu."

Le fixeur restera alors attaché en pleine nature pendant trois jours, alors que les températures avoisinent -5 degrés la nuit.

Une fois détaché, Nikita est transféré à une quarantaine de minutes de la forêt dans laquelle il se trouve. Détenu avec deux civils ukrainiens dans une cave inondée d'une habitation, il est de nouveau interrogé et torturé le 8 mars. Pour le faire parler durant son interrogatoire, les militaires russes n'hésitent pas à lui envoyer trois ou quatre chocs électriques, pendant cinq à dix secondes à chaque fois, au niveau de la jambe.

Les deux civils ne sont pas épargnés par les coups non plus. "Durant la détention, la personne a été frappée fortement à la tête. Il avait des blessures internes, au niveau du crâne. Il est en train de se faire soigner à l'étranger", explique-t-il alors que son corps est lui aussi couvert d'hématomes.

Finalement, les trois Ukrainiens sont relâchés par les militaires russes le 13 mars. Le médecin qui l'a examiné après sa libération a constaté, sur le corps de Nikita, "des hématomes à la tête et sur le corps et un gonflement de la jambe droite, avec des engourdissements des membres pouvant résulter des chocs électriques subis", a précisé RSF, dont un correspondant a assisté à l'examen médical.