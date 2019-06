Une ancienne star du football syrien devenu combattant rebelle, dont le parcours avait fait l'objet d'un documentaire primé, est décédé de ses blessures samedi après avoir affronté les forces du régime dans le nord-ouest de la Syrie, selon sa faction et une ONG.

Abdel-Basset al-Sarout était un gardien de but de 27 ans, originaire de la ville de Homs (centre). Il était devenu l'interprète le plus populaire des chansons contestataires après le début du soulèvement syrien en mars 2011.

Après la répression brutale par le régime de Bachar al-Assad des manifestations pacifiques, Sarout était devenu commandant au sein de la rébellion.

Le documentaire "Retour à Homs" du réalisateur Talal Derki, qui a retracé son parcours, a reçu en 2014 le Grand prix du jury au festival américain du cinéma indépendant de Sundance.

Jamil al-Saleh, commandant de la faction rebelle Jaich al-Ezza, a annoncé la mort de Sarout sur Twitter, le qualifiant de "martyr" mort "en combattant au nom d'Allah". Il a également diffusé une vidéo montrant Sarout chantant "Nous reviendrons, Homs".

Sarout a été blessé dans des affrontements dans la nuit de jeudi à vendredi dans la campagne au nord de Hama, où il combattait au sein de Jaich al-Ezza, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), précisant qu'il était "mort de ses blessures samedi".

Abdel Basset al-Sarout avait été évacué en 2014 de Homs, après un accord avec le régime pour mettre fin à deux ans de siège du centre historique de la ville, selon l'OSDH. Son père et quatre de ses frères avaient été tués dans des bombardements ou combats à Homs, d'après l'ONG.

Des opposants syriens lui ont rendu hommage sur Twitter. "Le gardien de but de la liberté, l'icône de Homs, le chanteur de la place publique, le son inoubliable de la révolution syrienne est tombé en martyr", a écrit le chercheur et opposant Ahmad Abazeed.

Hadi al-Bahra, membre du Comité des négociations syriennes, qui représente les principaux groupes d'opposition, a écrit: "Sarout restera en vie (...) Il est mort en espérant réaliser les rêves des Syriens".

Selon l'OSDH, Sarout a été blessé dans les combats pour prendre au régime la village de Tal Maleh, situé dans le nord de la province de Hama, frontalière de celle d'Idleb. Dominée par des jihadistes, la région d'Idleb est le théâtre depuis fin avril d'un regain de violences, alors que le pouvoir de Bachar al-Assad et son allié russe bombardent quasi-quotidiennement le secteur. Plus de 300 civils ont été tués dans ces raids depuis fin avril, selon l'OSDH et plus de 270.000 ont été déplacées, d'après l'ONU. Depuis 2011, la guerre en Syrie a fait plus de 370.000 morts et des millions de réfugiés.