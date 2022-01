Un fossile de dix mètres de long, on comprend mieux son surnom, a été découvert en Grande-Bretagne, à Rutland Water.

Cette trace d'un lointain passé est celle d'un ichtyosaure qui date d'il y a environ 180 millions d’années. Ce squelette qui mesure un décamètre avec un crâne au poids de près d'une tonne est, à ce jour, le fossile le plus grand et le plus complet jamais déterré au Royaume-Uni.

L'heureux élu de cette découverte est Joe Davis, du Leicestershire and Rutland Wildlife Trust, qui l'a trouvé lors de la vidange de routine d’une île lagunaire du réservoir de Rutland Water.

Dean Lomax, un paléontologue spécialisé dans l’espèce était aux anges après cette découverte "Malgré les nombreux fossiles d’ichtyosaures découverts en Grande-Bretagne, il est remarquable de penser que l’ichtyosaure du Rutland est le plus grand squelette jamais trouvé au Royaume-Uni. C’est une découverte vraiment sans précédent et l’une des plus grandes découvertes de l’histoire paléontologique britannique."

En ce qui concerne les ichtyosaures, ils ont été découverts par la chasseuse de fossiles et paléontologue Mary Anning au début du XIXe siècle. Ces véritables monstres marins avaient tendance à avoir de très grandes dents et de très grands yeux ce qui leur a valu le surnom de "dragons des mers".

Les ichtyosaures, des reptiles marins, sont apparus il y a environ 250 millions d’années et se sont éteints il y a 90 millions d’années. Leur taille pouvait varier de 1 à plus de 25 mètres de long. Ils pouvaient s'apparenter à des dauphins par la forme générale de leur corps.