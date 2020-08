C'est un véritable avis de recherche qui est lancé en France depuis quelques heures maintenant. En effet, la Française des jeux recherche une personne qui a gagné un million d'euros à l'Euromillions - My Million et qui avait validé son ticket en Charente-Maritime en mai, rapporte France Bleu La Rochelle. Il ne reste que dix jours à ce gagnant ou cette gagnante pour se faire connaître.

Afin de tenter retrouver le gagnant le plus vite possible, une véritable fiche d'informations est lancée dans toute la France. Le code gagnant du ticket est le ND 876 1904, et, si l'heureux élu se reconnaît à temps, il doit appeler le service clients de la Française des Jeux (FDJ) au 09.69.36.60.60 qui le mettra ensuite en contact avec le service approprié, celui qui prend en charge les gagnants du loto.

D'après le quotidien Sud Ouest, il s'agit du huitième gain MyMillion remporté en Charente-Maritime depuis le lancement du jeu le 1er février 2014. Pour rappel, MyMillion est le jackpot supplémentaire de l'Euromillions propre à la France. C'est l'équivalent de My Bonus en Belgique.

Toutes les combinaisons jouées se voient ainsi automatiquement attribuer un code MyMillion composé de deux lettres et sept chiffres.