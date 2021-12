Davyon Johnson est devenu un héros à seulement 11 ans, raconte le New York Times . Ce 15 décembre, la police de Muskogee, Oklahoma, lui a rendu honneur pour avoir sauvé la vie deux personnes, le même jour.

Le matin du 9 décembre, alors qu'il marchait dans les couloirs de son école pour se rendre en classe, il remarque un élève en train de s'étrangler. Il a voulu ouvrir sa bouteille avec sa bouche et a avalé le bouchon. Davyon n'a pas hésité une seule seconde et il a pratiqué la méthode de Heimlich sur son camarade. Après trois essais, le capuchon est sorti et l'enfant a pu reprendre son souffle. Le jeune Davyon a appris lui-même cette méthode sur Youtube, inspiré par son oncle secouriste. Il veut d'ailleurs exercer le même métier plus tard.

La même journée, en fin d'après-midi, Davyon et sa maman se rendent en voiture à l'église. C'est là qu'ils aperçoivent de la fumée noire qui provient de l'arrière d'une habitation. Comme les volets sont fermés mais que plusieurs voitures sont garées devant la maison, la maman de Dayvon a appelé les secours et klaxonné pour alerter les personnes toujours présentes à l'intérieur. Pendant ce temps, Dayvon est allé toquer à la porte. Cinq personnes sont sorties en courant, mais une femme âgée et en déambulateur éprouvait des difficultés à sortir."Elle n'allait pas assez vite", a déclaré Davyon. "Alors j'ai dû l'aider à rejoindre sa voiture parce que tout le monde partait."

"Je ne veux pas que tout le monde fasse attention à moi. J'ai fait ce que je devais faire", explique le jeune héros.