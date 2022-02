Mardi en fin de journée, un garçon de cinq ans, Rayan, a glissé dans un puit de 60 mètres de profondeur situé dans la ville de Tamorot, au Maroc. L'enfant est depuis coincé sous terre, à 32 mètres de profondeur, dans ce conduit qui ne mesure que 50cm de large.

Depuis la chute du garçonnet, les équipes de secours s'activent pour tenter de le sortir de là, mais plus de 24h après, cela s'avère toujours très compliqué. Des caméras ont pu descendre dans le puit et les images enregistrées montrent que Rayan vit encore et peut bouger un peu. Les secouristes ont réussi à lui envoyer de la nourriture et de l'eau grâce à des cordes. Mais le temps est compté, car l'oxygène est rare là où se trouve l'enfant.

Une pelleteuse a été utilisée dans un premier temps pour tenter de le secourir, en creusant aux alentours du puit, mais la manoeuvre, trop dangereuse, a du être interrompue.