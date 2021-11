C'est une histoire qui fait froid dans le dos. Au Royaume-Uni, un père de famille âgé de 29 ans, Thomas Hughes, est accusé d’avoir torturé jusqu’à la mort son petit garçon de 6 ans, Arthur, avec l’aide de sa compagne. Comme le relate le quotidien Mirror, l'entente entre le père et son fils n'était pas au beau fixe. L'affaire, qui fait scandale de l'autre côté de la Manche, est actuellement jugée. Ce mardi, les jurés ont visionné pour la première fois une vidéo qui rend état du traitement que subissait le petit garçon. Sur les images, on aperçoit Thomas en train de pleurer, s'efforçant de soulever sa couette après avoir été forcé à dormir à même le sol du salon pour la cinquième nuit consécutive. En sanglotant, il prononce ces mots déchirants: “personne ne m’aime” et “personne ne va me nourrir”.

Thomas aurait été privé de nourriture et empoisonné avec du sel. Il aurait succombé d'une blessure à la tête après que sa belle-mère l'ai prétendument frappé “à plusieurs reprises contre une surface dure”. Après l'avoir battu, la femme aurait ensuite attendu 13 longues minutes avant d'appeler les secours. En arrivant sur place, les ambulanciers ont découvert le petit garçon inanimé sur le sol, le teint pâle et les lèvres mauves. Il est décédé le lendemain à l'hôpital des suites de ses blessures. Des examens approfondis ont montré qu'Arthur avait de nombreuses ecchymoses sur tout le corps.

Aujourd'hui, le couple nie le meurtre de l'enfant. Pourtant, les preuves de culpabilité de manquent pas. En effet, le procureur Jonas Hankin révèle que le jour du drame, Thomas Hughes aurait fait mention de son envie de nuire à Thomas à travers plusieurs messages envoyés à sa compagne. "Je lui arrache le cou, je le bâillonne avec une corde et une chaussette dans la bouche, le gamin va y passer quand je reviendrai. Je vais m’occuper de lui, ce ne sera pas joli", cite le procureur. L'accusé aurait également demandé à sa compagne de creuser la tombe de son fils et de la placer "dehors avec les ordures".