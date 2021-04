20 euros le parking, 30 euros l'entrée, on se croirait en discothèque. Et pourtant c'est dans le petit village de Burgaud, non loin de Toulouse, qu'une immense soirée payante s'est produite.

Cet événement a été organisé par deux hommes actuellement en garde à vue pour mise en danger de la vie d'autrui. La police, alertée par les voisins du gîte interpelés par le bruit, a pu verbaliser une partie des fêtards présents sur place.



Les propriétaires du gîte, qui est censé pouvoir accueillir un maximum de 14 personnes, pensaient louer leur bien à une société.