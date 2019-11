Mercredi, alors qu'il descendait en rappel une face d'escalade dans le nord-est du Mexique, en compagnie d'un autre grimpeur, les deux hommes ont été victimes d'un problème avec leur corde. Ils ont atterri sur une corniche en contrebas, sur laquelle le second a su se stabiliser, s'en sortant avec une cheville abîmée. Brad Gobright, lui, a rebondi et a chuté 300 mètres plus bas, ne lui laissant aucune chance de survie.

Reconnu dans le monde de l'escalade, Gobright était notamment détenteur du record d'ascension du "Nose", une voie réputée et extrêmement compliquée dans le parc national de Yosemite. En 2017, il avait accompli l'ascension en 2 heures, 19 minutes et 44 secondes. Son record a, depuis, été battu.