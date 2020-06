Un homme a été touché par balles lors d'une altercation à Albuquerque qui a dégénéré. Celle-ci a commencé alors que des manifestants déboulonnaient une statue de Juan de Oñate, un explorateur espagnol du 16e siècle.

Le blessé a été transporté à l'hôpital, dans un état grave. Cependant, ses jours ne seraient plus en danger.

Des agents de police sont rapidement intervenus et ont tiré des gaz lacrymogènes. "La police a utilisé des gaz irritants et des flash bangs pour se protéger et arrêter les individus impliqués dans la fusillade (...). Les individus ont été désarmés et mis en garde à vue pour être interrogés", peut-on lire dans l'Albuquerque Journal.

Avant cet incident, des hommes armés, se faisant appeler "Garde Civile", étaient déjà venus sur place pour intimider les manifestants.

"Les individus lourdement armés étaient là pour une raison : menacer les manifestants. Menacer la population du Nouveau-Mexique avec des armes - avec une menace implicite de violence - est inacceptable", peut-on encore lire dans l'Albuquerque Journal.