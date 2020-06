Un homme qui se décrit lui-même comme un "leader" du groupe raciste Ku Klux Klan a comparu lundi devant un tribunal américain pour avoir lancé sa voiture contre des personnes qui protestaient pacifiquement après la mort de George Floyd, a annoncé la justice.

"Harry H. Rogers, 36 ans, est accusé d'agression et de coups et blessures, de tentative de blessure malveillante et de vandalisme criminel. Des accusations supplémentaires font l'objet d'une enquête", a tweeté Shannon Taylor, la procureure du comté de Henrico, en Virginie.

L'homme s'est rendu "avec témérité" vers un groupe de manifestants, a fait tourner son moteur et a lancé son véhicule sur eux, a-t-elle précisé dans un communiqué officiel diffusé sur Twitter.

La mobilisation faisait partie de la vague de manifestations contre la brutalité policière et le racisme qui s'est répandue aux Etats-Unis et dans le monde à la suite du décès de George Floyd. Cet Afro-Américain est mort le 25 mai à Minneapolis lors de son interpellation par un policier blanc, Derek Chauvin, qui a comparu devant la justice lundi, inculpé de meurtre.

Harry Rogers "de son propre aveu et comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, est un leader reconnu du Ku Klux Klan et un propagandiste de l'idéologie confédérée", a ajouté la procureure. "Nous sommes en train d'étudier la question de savoir si des chefs d'inculpation de crimes suscités par la haine sont appropriés".

Des médias américains ont affirmé qu'un manifestant avait été blessé lors de l'attaque. La personne a été examinée sur les lieux par des secouristes et a refusé tout autre traitement.