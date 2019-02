Stephen Smith, un Anglais de 64 ans originaire de Liverpool, est gravement malade.

Ses maladies incurables lui ont fait perdre beaucoup de poids. Il pèse aujourd'hui 38 kilos. Pourtant, il a été jugé... apte au travail. C'est ce qu'a décidé le ministère du Travail et des Pensions en Grande-Bretagne.

Stephen se voyait donc contraint de quitter l'hôpital. Il souffre d'une obstruction pulmonaire chronique - une maladie respiratoire incurable-, d'une ostéo-arthrite - une maladie dégénérative des articulations - et d’une hypertrophie de la prostate. Ses médecins avaient stipulé qu'il était incapable de marcher plus de 20 mètres sans tomber et s'épuiser. Selon le Liverpool Echo, il n'avait plus de muscles à l'arrière de la jambe, ce qui l'empêchait de se lever.

Il a donc entamé une procédure judiciaire. Après 12 mois, un juge a fini par reconnaître que Stephen n'était plus en mesure de travailler.