Alberto Cormillot est un nutritionniste argentin réputé dans le monde de la santé. À 83 ans, il vient de devenir papa de son troisième enfant. Sa femme, Estefania Pasquini, 35 ans, est tombée enceinte grâce à un traitement de fertilité.

Malgré son âge, le médecin dit s'impliquer activement dans l'éducation de son fils, Emilio. "Je suis conscient que la vie n'est pas infinie. Ce petit gars est là et je vais l'accompagner jusqu'à un certain moment. Je vis en sachant que je ne le verrai pas grandir. En attendant, je prévois de profiter pleinement de chaque jour et de faire des plans à plus court terme, ce qui signifie que je profite de chaque jour aussi pleinement que possible", déclare-t-il au journal britannique The Sun.

L'homme essaie de rendre les moments qu'il partage avec son fils aussi agréables que possible pour laisser à Emilio des souvenirs qu'il pourra conserver toute sa vie. Pensant à l'avenir, le Dr. Cormillot laisse constamment des messages audio à son fils pour qu'il les découvre dans le futur. "Bien qu'il soit encore vraiment un bébé, il a un numéro de téléphone avec WhatsApp dans lequel j'enregistre des messages audio et lui envoie des vidéos. Je ne dramatise pas les choses, j'enregistre juste la réalité de la vie."





Il ajoute: "Je suis activement impliqué dans son éducation. Pendant que je suis encore là, je veux le préparer le mieux possible. Je l’encourage à ramper et j’enregistre pour lui ces messages qu’il pourra écouter plus tard. Je profite de chaque jour qui m’est encore donné en sa compagnie."