Un passager du métro new-yorkais a filmé un homme qui a tenté d'enlever une jeune femme. Il a posté la vidéo sur les réseaux sociaux et l'homme a été arrêté.

C'est une scène pour le moins choquante à laquelle plusieurs personnes ont assisté dans le métro à New York. En effet, dans la nuit du 29 décembre, un homme, habillé tout en rouge, a tenté d'enlever une jeune femme qui semble s'endormir pendant le trajet.

Les images ne laissent pas de place au doute. Une fois le métro à l'arrêt dans une station dans le Bronx, l'homme soulève la jeune femme et la sort de la rame de métro une fois les portes ouvertes. L'homme en rouge pose sa victime sur un banc mais celle-ci parvient à s'échapper et à remonter dans le métro. Les autres passagers décident de bloquer les portes pour que l'assaillant ne puisse plus rentrer.

Par la suite, l'homme a tenté de prendre la fuite mais il s'est fait neutraliser par des individus le lendemain de son agression grâce à la vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Le suspect a été arrêté le lendemain par la police et identifié comme étant Sonny Alloway. Celui-ci a déjà été arrêté à six reprises dans le passé.