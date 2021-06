L'enfant âgé de six ans était tombé dans l'eau samedi alors qu'il jouait près de la rivière Regen, un affluent du Danube, a indiqué la police.



L'homme de 53 ans, ainsi que deux connaissances, ont plongé pour tenter de sauver le garçon, mais ont dû être secourus à leur tour par des passants. Le père et le fils étaient inconscients et ont dû être réanimés sur place avant d'être transportés dans la soirée vers un hôpital, où l'homme est décédé.



Le garçon, quant à lui, se remet après être arrivé dans un état critique, a déclaré un porte-parole de la police. Les deux autres connaissances ont également été emmenées à l'hôpital.