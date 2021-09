Un avion avec 134 personnes à bord a fait un atterrissage imprévu à l'aéroport autrichien de Graz parce qu'un passager refusait de quitter les toilettes de l'appareil. L'homme de 51 ans s'était enfermé dans les toilettes pendant toute la durée du vol. Le commandant de bord de l'avion, qui avait décollé de Chypre et se rendait à Zurich, a donc décidé d'atterrir à Graz samedi. L'homme a coopéré avec les agents de la police des frontières qui avaient été informés, a annoncé la police autrichienne dimanche. Il a quitté les toilettes et a présenté volontairement tous ses bagages. La police n'a trouvé aucun objet dangereux. Aucune manipulation ni aucun dommage n'ont été découverts dans les toilettes de bord non plus.

Interrogé, l'homme n'a donné aucune information sur son comportement. Il aurait poursuivi son voyage en train. Selon la police, l'Airbus A320 a pu redécoller vers Zurich après 45 minutes.