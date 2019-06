Le petit garçon avait grimpé sur la fenêtre dans un appartement situé au nord-ouest de la Chine jeudi soir. Un témoin a déclaré à divers médias que de nombreuses personnes dans la rue avaient remarqué les mouvements de l'enfant, mais il est tombé par la fenêtre avant de pouvoir obtenir de l'aide.





À ce moment-là, Tonik Turghanbek, 28 ans, garait sa voiture juste en-dessous de la fenêtre. Lorsqu'il remarqua que le garçon allait tomber, il est sorti de sa voiture juste à temps pour amortir sa chute. La vidéo de surveillance montre l'homme sortir de sa voiture, la tête levée et les bras tendus. On y voit alors le garçon tomber d'en haut.





Par chance ce dernier a atterri sur la poitrine de l'homme et les deux sont ensuite tombés au sol. "Au moment où je l'ai vu, il était déjà en train de tomber. Je ne pensais à rien à ce moment-là, puis je l'ai attrapé. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite, je me suis évanoui pendant un moment. Quand je me suis réveillé, les sauveteurs étaient tous là ", a déclaré Turghanbek à l'agence Reuters. Les deux ont été emmenés à un hôpital dans le coin.





Le garçon de deux ans n'a subi aucune blessure grave et l'homme avait des égratignures à la tête et aux bras. Le courageux Turghanbek a été très impressionné par sa rapidité d'action.