La scène a lieu dans le comté d'El Paso au Texas. Sur une vidéo largement partagée et commentée sur les réseaux sociaux ces derniers jours, on peut voir un jeune homme enlever la laisse et le collier d'un husky et le laisser sur la route avant de reprendre place côté passager à bord d'un SUV. Lorsque la voiture redémarre, le chien tente de la suivre, en vain.

Ces images se sont rapidement propagées sur les réseaux sociaux et ont conduit à l'arrestation d'un homme de 68 ans originaire du Texas, rapporte le Daily Mail. Celui-ci a été placé en détention vendredi et sa caution a été fixée à 5.000 dollars. La police n’a pas précisé s’il s’agissait du conducteur du véhicule.

L'utilisateur d'Instagram, qui a partagé la vidéo sur la plateforme, a déclaré que la personne qui enregistrait la vidéo avait appelé la police, et que le chien avait été emmené au "Huckleberry Hound Dog Rescue" d'El Paso. Là, le chien a été nommé Nanook, et le refuge a déclaré que le husky était âgé d'environ 10 mois. Dans les 24 heures, Nanook a été adopté par une nouvelle famille.