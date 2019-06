L'affaire a pris de telles proportions que le principal intéressé a fermement nié ces allégations en publiant une vidéo sur Instagram. Reza Parastesh demande "de ne pas jouer avec sa réputation et sa crédibilité" et affirme qu'il serait "en prison si tout cela était vrai".





Le sosie de Lionel Messi compte plus de 700.000 fans sur Instagram et publie souvent des clichés où il pose comme la star argentine. Quant à Lionel Messi, le quintuple Ballon d'Or joue actuellement la Copa America et affrontera le Vénézuela en quarts de finale vendredi.